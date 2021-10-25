عاجل.. إعلان الطوارئ في السودان وحل مجلسي الوزراء والسيادة وإنهاء تكليف الولايات

2021/10/25 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وحل مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وإنهاء تكليف الولايات.

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إعلان الطوارئ في السودان وحل مجلسي الوزراء والسيادة وإنهاء تكليف الولايات أولاً على النور نيوز.

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