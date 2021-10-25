مفوضية الانتخابات تحدد موعد المباشرة بالعد والفرز اليدوي في نينوى

2021/10/25 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حدد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء المقبل، موعداً للمباشرة بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي في (70) محطة بمحافظة نينوى.وذكرت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “إيمانًا من بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة اليها، ستباشر بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ …

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