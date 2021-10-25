سجن امرأة ألمانية من داعش لقتل فتاة إيزيدية في العراق

2021/10/25 | 13:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُحاكم زوج وينيش، وهو سلفي عراقي، في فرانكفورت.

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