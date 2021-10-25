2021/10/25 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، الاثنين، إعادة انتشار قواته لمنع تسلل مسلحي تنظيم داعش في منطقة الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يعيد انتشار قواته في الطارمية شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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