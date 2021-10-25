النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقار وتضبط تلاعباً بوصولات مشتريات في كربلاء

2021/10/25 | 14:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمَّ ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ رافقت تسوية سلفةٍ ممنوحةٍ منذ عام 2015 لمجلس المحافظة.

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