أسماء الوزراء والقياديين الذين اعتقلهم الجيش السوداني فجر اليوم

2021/10/25 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر اليوم الاثنين، تحركات عسكرية، تم خلالها اعتقال عدد من الوزراء في الحكومة وقياديين مدنيين آخرين.وقالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على “فيسبوك” إن رئيس […]

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