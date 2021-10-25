هاني شاكر يصل إلى العراق للمشاركة في مهرجان بابل الدولي (صور)

2021/10/25 | 14:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت صور نشرتها وزارة النقل العراقية، الإثنين، وصول الفنان المصري هاني شاكر إلى بغداد على متن الخطوط الجوية العراقية، وذلك للمشاركة في فعاليات مهرجان بابل الدولي.

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وتبين الصور التي نشرتها الوزارة وتابعها "ناس"، (25 تشرين الأول 2021)، الفنان المصري هاني شاكر في إحدى طائرات الخطوط العراقية، للتوجه إلى العاصمة بغداد للمشاركة في مهرجان بابل الدولي.

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