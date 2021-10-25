الحشد يعيد انتشار قواته لمنع تسلل داعش في الطارمية

2021/10/25 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعاد الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انتشار قواته في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللواء 12 في الحشد أعاد انتشار قواته لمنع تسلل داعش في الطارمية ، مشيرا الى استمرار القطعات العسكرية التابعة للواء بإعادة انتشارها ضمن قاطع المسؤولية في قضاء الطارمية".

وأضاف، ان "هذا الانتشار يندرج ضمن الخطط الأمنية الموضوعة لمنع تسلل عناصر داعش نحو مناطق شمالي القضاء".

وبين، ان "اهداف هذه العمليات لزيادة تمركز القوات الماسكة للأرض في المناطق البعيدة عن المدن و القرى لغرض منع تسلل عناصر داعش نحو المناطق الأمنية والسكنية".

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