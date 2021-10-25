وكالة الإستخبارات ترد على اتهامها بإبتزاز أحد المواطنين بالنجف: مطلوب للقضاء

2021/10/25 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

ردت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، على اتهامها بإبتزاز أحد المواطنين في محافظة النجف.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "في إطار انارة الراي العام حول ما نشر في وسائل الاعلام عن تعرض مواطن الى تهديد وابتزاز من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الاشرف وبصدده تود ان تبين وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ان الشخص الذي ظهر في اللقاء المدعو محمد جبار خضير مهدي الفتلاوي متهم هارب ومطلوب عن عدة قضايا تحقيقه بلغت اكثر من عشرون قضية وصادر بحقه امر قبض وتحري وفق احكام المادة ٤٣٠ و٢٨٩ قانون عقوبات".

وأضاف أن "الأحكام صدرت بناء على قيامه مع شبكة من متهمين اخرين بعضهم ملقى القبض عليهم وبعضهم هاربين بتزوير تواقيع وبصمة اشخاص بطرق فنية واجهزة نتحفظ عن ذكرها وبيع عقارات خاصة وتحرير صكوك بمئات الملايين وقد تعرض مواطنين ابرياء الى الابتزاز المالي من قبلهم والمسائلة القانونية والاجراءات التحقيقية بسبب الاحتيال عليهم من قبل هذه العصابة".

وأشار الى أن "القضية تم التحقيق فيها من قبل جهات عدة واماكن مختلفة نظرا لكثرة جرائمهم كما تم احالة سبع قضايا الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الاشرف بقرار قضائي واتخذت الاجراءات القانونية وان ما ورد من كلام ملفق هو عار عن الصحة"، داعياً "مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات والوسائل الاعلامية كافة بعدم ترويج الاخبار التي تفتقد الى المصداقية والاستدلال على الحقائق بالرجوع الى المصادر الموثوقة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ".

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