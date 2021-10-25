القضاء يحكم باعدام ارهابي نفذ تفجيرا في النجف

2021/10/25 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات النجف، الاثنين، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق "ارهابي" اقدم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة النجف.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى NRT عربية (25 تشرين الاول 2021)، أن "الارهابي اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعد تفجيره لسيارة مفخخة نوع افيو في منطقة الانصار بمدينة النجف الاشرف بالاشتراك مع متهمين اخرين والذي أدى إلى اصابة عدد من المواطنين الابرياء باصابات مختلفة، إضافة إلى تعرض عدد من المحلات والمطاعم لإضرار مادية".

وأضاف أن "الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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