البابا فرنسيس يشبّه مراكز احتجاز المهاجرين الليبيين بـ

2021/10/25 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبه البابا فرنسيس مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بـ "معسكرات الاعتقال" ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل في تدهور وضع المهاجرين في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

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