2021/10/25 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الكاظمي يستقبل نظيره اللبناني نجيب ميقاتي المركز الخبري الوطني.

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