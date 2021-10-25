السودان.. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة

2021/10/25 | 14:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023، مشيرا إلى ضرورة تحقيق حلم السودانيين بالتحول الديمقراطي حتى تسليم القيادة إلى حكومة مدنية.

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