بعد اعتقال حمدوك.. البرهان يعلن تشكيل

2021/10/25 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، تشكيل حكومة كفاءات لإدارة البلاد إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات عامة.

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