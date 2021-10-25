2021/10/25 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن استخراج عدداً من رفات الشهداء العراقيين الذين استشهدوا خلال حرب الخليج الأولى.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بناءً على مذكرتي التفاهم الموقعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استخراج رفات 22 شخصًا من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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