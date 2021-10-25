الضاري: ثورة تشرين ساهمت بسلميتها وإصرار أبطالها على تغيير الواقع بالعراق

2021/10/25 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري, أن ثورة الخامس والعشرين من تشرين جعلت العالم يسمع لهتاف نريد وطن وساهمت بسلميتها وإصرار أبطالها على تغيير الواقع في العراق.

وقال الضاري في تغريدة على تويتر, إن تظاهرات تشرين أوصلت بعض من يمثلها الى البرلمان, وعليهم أن يتعاونوا مع كل الخيرين لبناء الدولة الوطنية وإنصاف الشعب العراقي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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