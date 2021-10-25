الإقليم: ارتداء الكمامة في الاماكن العامة والمدارس الحكومية سيكون اجباريا

2021/10/25 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة اقليم كوردستان اجراءات مشددة خاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، فيما منحت مهلة حتى نهاية العام الجاري للموظفين وعناصر البيشمركة لتلقي اللقاحات.

المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل اكد أن ارتداء الكمامة في الاماكن العامة والمدارس الحكومية سيكون اجبارياً، كما دعا اصحاب المطاعم والفنادق الى الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة بعد فرض غرامة بحق اي شخص يخالف الاجراءات بمبلغ 20 الف دينار.

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