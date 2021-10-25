قوات عسكرية تطلق النار على متظاهرين “رافضين للإنقلاب” في الخرطوم وسقوط عدد من الجرحى

2021/10/25 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الأرض..



أطلقت قوات عسكرية الرصاص على متظاهرين رافضين للانقلاب العسكري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ما أدى الى سقوط جرحى بحسب وزارة الإعلام السودانية.

ووجهت نقابة الأطباء السودانيين نداء للأطباء والكوادر الطبية للتوجه للمستشفيات والطوارئ لعلاج المصابين والحالات الطارئة..



وطالبت النقابة ب التوجه خصوصا الى المستشفيات القريبة من القيادة العامة لعلاج الاصابات وسط المتظاهرين.

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