2021/10/25 | 14:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق بين بغداد وأربيل لتزويد كردستان بأكثر من مليون لتر من البنزين يوميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/25 | 14:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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