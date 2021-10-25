اسرائيل والدولة الفلسطينية: من الرفض إلى الأبارتهايد (2) - نهاد ابو غوش

2021/10/25 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشلا يبدو أن الخلاف حول الدولة الفلسطينية يمكن له أن يعكّر صفو العلاقات مع الولايات المتحدة أو مع الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، فقد كرر الرئيس الأميركي جو بايدن موقفه بأن الحل الوحيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو في قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكوري الجنوبي بعيد التوصل إلى اتفاق وقف النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة ف ......





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