رواية جان فالجان البغدادي ح الطوبجي - عباس علي العلي

2021/10/25 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ((الطوبجي))حين تشتد حرارة الخمر في أوردة وشرايين جان فالجان يبدأ بنزع معطفه الصوفي الذي لا يفارق جسده ليل نهار، طبعا بالصيف يكون أولى بالأهتمام به من الشتاء، فهو ليس من وظيفته التدفئة بقدر ما يمثل لدى فالجان من مظهر أحتجاجي على الواقع...مرة في جلسة سكر ثلاثية الأبعاد قرر أن يقتل جان الساكن في مخيلته ...



فقام فينا خطيبا فقال:...بسم السكارى النبلاءوأمتدادا لحقائق الأشياء المأزومة بدو ......





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