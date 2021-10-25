وكالة الاستخبارات تصدر تنويهًا مهمًا

2021/10/25 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ردت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، حول ما نشر في وسائل الإعلام عن تعرض مواطن إلى تهديد وابتزاز من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب النجف.وقالت الوكالة في بيان تلقاه “المركز […]

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