ماكرون يطالب بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني

2021/10/25 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، “بأكبر قدر من الحزم” بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى “احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين”.

وشدد على أن “فرنسا تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان”، مضيفاً “أعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وأدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين واحترام مكانتهم”.

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