الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “الإفراج سريعاً” عن قادة السودان المدنيين

2021/10/25 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على “تجنّب العنف وسفك الدماء” بعد الانقلاب العسكري.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي لصحافيين: “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ من التقارير عن وضع رئيس الوزراء حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعاً عنهم”.

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