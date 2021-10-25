رئاسة الجمهورية تحسم الجدل بشأن مجالس المحافظات وتتحدث عن ’الكتلة الأكبر’

2021/10/25 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت رئاسة الجمهورية، الإثنين، موقفها من الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشارت الى امكانية تعديل قانون مجالس المحافظات.

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وقال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية منيف الشمري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (25 تشرين الأول 2021)، إن "الدستور العراقي حدد أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة"، مبيناً، أننا "في رئاسة الجمهورية ننتظر تشكيل الكتلة الأكبر".

وأضاف، أنه "اذا تم تشكيلها ستعتمد اسم مرشح لرئاسة الوزراء ويقوم الرئيس دستوريا ملزم بمنح مرشح لرئاسة الوزراء".

وحول قانون مجالس المحافظات، أكد الشمري، أنه "لا يوجد في الوقت الحالي تعديل على القانون"، مبينا ان "القانون عُدّل عام 2019 ويعد هذا التعديل الاخير للقانون".

وأشار إلى أنه "من المحتمل اجراء تعديل على قانون مجالس المحافظات خلال الدورة الجديدة".

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