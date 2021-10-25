2021/10/25 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gxlgMkv_tBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الياسري : ايران تتراجع بشكل واضح في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الياسري : ايران تتراجع بشكل واضح في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).