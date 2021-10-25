رئاسة الجمهورية: الدستور حدد مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة

2021/10/25 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، موقفها من الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشارت الى امكانية تعديل قانون مجالس المحافظات.وقال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية منيف الشمري في تصريح صحافي، إن “الدستور […]

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