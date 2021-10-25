بعد اثارته الجدل.. أول رد عراقي بشأن درع إليسا الواقي بحفلها في بغداد

2021/10/25 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مدينة "سندباد لاند" الترفيهية، الاثنين، بيانا للرد على ما أثير مؤخرا بشأن التكهنات التي تتناول ارتداء الفنانة اللبنانية، إليسا، درعا واقيا ضد الرصاص في حفلها الغنائي الأول بالعراق.

وأكد المكتب الإعلامي لـ"سندباد لاند" في بيانه الذي تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 تشرين الاول 2021)، أن "ارتداءها درعا واقيا هو كلام سخيف وغير منطقي بالمرة".

وشدد، أن "مكان الحفل كان مؤمّنا بشكل كلي، كما أن القوات الأمنية أمّنت المكان بصورة مثالية، وأن الأجواء كانت آمنة بنسة 100 بالمئة، وأن الفنانة إليسا كانت محاطة بحماية مشددة".

وأضاف المكتب الإعلامي لـ"سندباد لاند" أن "تواجد إليسا في الحفل جعل هناك نقلة نوعية في بغداد، وأن الأوضاع في العاصمة العراقية أصبحت شيئا مختلفا بأجواء مفعمة بالحب والأمل بعد قدومها".

ولفت إلى أنه كانت هناك "مشاعر مليئة بالدفء والمحبة بين إليسا وبين جمهورها الذي أعرب عن عشقه لها"، بحسب ما جاء في البيان.

وكانت إليسا نفت أمس الأحد شائعة ارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص خلال حفلها الأول في العراق، مؤكدة أنه كلام سخيف وعيب، وأنها كانت بين أهلها وناسها.

وانتشرت شائعة ارتداء إليسا الدرع الواقي بعد أن زعم مستخدمين على مواقع "السوشيال ميديا" أنها كانت مرتدية إياه أسفل ملابسها خلال الحفل، الذي شهد لافتة "كامل العدد" من جانب جمهورها ومحبيها.

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