منها المكسرات والحمص..هكذا تلتزم بحمية البحر الأبيض المتوسطي

2021/10/25 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُوصي الخبراء باتباع النظام الغذائي المتوسطي منذ اعتماده في التسعينيات.وما زال هذا النظام يحتفظ بمكانته رغم إضافة خطط غذائية جديدة ورائجة عليه.وإذا كنت تتّجه إلى اتّباع نظام غذائي نباتي، أو آخر مرن، فأنت تتّبع النموذج الغذائي المتوسطي.

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