2021/10/25 | 15:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: تفوقت الإمارات على 10 دول كبرى بمؤشر جودة المعيشة للوافدين "إكسبات إنسايدر 2021"، الصادر عن مؤسسة "إنترنيشنز" الألمانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة بمختلف دول العالم.واحتلت الإمارات المركز الأول إقليميا والـ17 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفوجرافيك.. الإمارات تتفوق على 10 دول كبرى بجودة المعيشة للوافدين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفوجرافيك.. الإمارات تتفوق على 10 دول كبرى بجودة المعيشة للوافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).