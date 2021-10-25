2021/10/25 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت العديد من الجهات الدولية والحقوقية عن إدانتها للإجراءات التي أعن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح، والتي وصفتها المعارضة المحلية بأنها "انقلاب عسكري مكتمل الأركان".

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