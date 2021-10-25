2021/10/25 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، شرطاً لتحقيق التوزان المالي والقضاء على العجز المخطط في مشروع موازنة 2022.وقال صالح، في تصريح صحافي، إن “متوسط سعر برميل النفط إذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي يضع شرطاً لتجاوز العجز المخطط في موازنة 2022 المركز الخبري الوطني.

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