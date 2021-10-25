التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الاولمبي لمواجهة جزر المالديف

2021/10/25 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مدرب منتخبنا الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، اليوم الأحد، تشكيلة المنتخب الأولمبي لملاقاة نظيره جزر المالديف ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

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