رئاسة الجمهورية تحدد موقفها من الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة

2021/10/25 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، موقفها من الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى الى امكانية تعديل قانون مجالس المحافظات.وقال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية منيف الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، ان “الدستور العراقي حدد أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة”، مبيناً أننا “في رئاسة الجمهورية …

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