5 دول غربية تهدد بمعاقبة معرقلي الانتخابات في ليبيا

2021/10/25 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رحبت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وأمريكا بإعلان مفوضية الانتخابات عزمها نشر قوائم التزكية للمرشحين للانتخابات.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك، إنها تدعم للمفوضية العليا للانتخابات وتدين ما يقوض عملها من جهات فاعلة، وفق موقع “الساعة 24” الليبي اليوم.

وهددت الدول الكبرى بفرض عقوبات بينها حظر سفر وتجميد أصول المشاركين في تهديد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.

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