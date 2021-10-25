بيان ’هام’ من وزارة المالية يخص استقطاع مبلغ ’الضمان الصحي’

2021/10/25 | 15:57 - المصدر: وكالة ناس

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بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل الاعلام باستقطاع مبلغ الضمان الصحي من قبل وزارة الماليةوفى هذا الصدد فإن وزارة المالية تؤكد ليس لديها أي علاقة باستقطاعات الضمان الصحي ولم يصدر عن الوزارة أي توجيه فيما يخص الاستقطاعات والهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو اثارة الرأي العام.كما نهيب بوسائل الاعلام والوكالات الاخبارية كافة عدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار المزيفة وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتوتير.

المكتب الاعلامي لوزارة المالية25/10/2021

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