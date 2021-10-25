المالية : ليس لدينا أية علاقة باستقطاعات الضمان الصحي

2021/10/25 | 15:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قالت وزارة المالية ، اليوم الاثنين ليس لديها أية علاقة باستقطاعات الضمان الصحي ، وذلك تعقيبا على تم تداوله عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي باستقطاع مبلغ الضمان الصحي من قبل وزارة المالية.واكدت الوزارة ، في بيان صحفي " ليس لديها أية علاقة باستقطاعات الضمان الصحي ، ولم يصدر عنها أي توجيه فيما يخص الاستقطاعات "، عادة ان الهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو اثارة الرأي العام ./انتهى5

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