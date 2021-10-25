نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يلتقي مسعود بارزاني في اربيل

2021/10/25 | 15:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، اليوم الاثنين ، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في اربيل .وكتب اللامي ، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي " التقيت بالرئيس مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة اربيل وكان اللقاء مثمرا ، واطلعت على رؤيته للعديد من القضايا خصوصاً بعد الانتخابات الأخيرة، كما حملني تحياته للصحفيين العراقيين واعجابه بجهدهم وعطائهم ، واتفقنا على رؤى عديدة ومنها زيارات الصحفيين وعقد مؤتمراتهم./انتهى5

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