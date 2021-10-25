2021/10/25 | 15:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بفيديوهات وصور ساخرة من قائد مانشستر يونايتد، الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، وذلك عقب خسارة فريقه المذلة أمام ليفربول 0-5.وقدم يونايتد في مباراة ليفربول، أداء كارثيا دون وجود هوية فنية واضحة، وسط انخفاض أداء الكثير من لاعبيه، لا سيما ماغواير، الذي ارتكب أخطاء دفاعية بالجملة، تسببت في تكبد فريقه لخسارة مهينة.وعقب المباراة، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورا للسخرية من ماغواير، بسبب تذبذب مستواه هذا الموسم، خاصة في المباراتين الأخيرتين أمام ليستر سيتي وليفربول التي خسرهما اليونايتد.ونشر أحد الرواد صورة لماغواير، الذي يعد أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سخرية واسعة من ماغواير بعد خسارة مانشستر بخماسية أمام ليفربول عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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