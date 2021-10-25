2021/10/25 | 15:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن بشأن إستقطاعات الضمان الصحي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل الاعلام باستقطاع مبلغ الضمان الصحي من قبل وزارة المالية وفي هذا الصدد فإن وزارة المالية تؤكد ليس لديها أي علاقة باستقطاعات الضمان الصحي ولم …

ظهرت المقالة المالية توضح بشأن إستقطاعات الضمان الصحي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توضح بشأن إستقطاعات الضمان الصحي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توضح بشأن إستقطاعات الضمان الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).