إيقاف إبتزاز طالبة جامعية من قبل زميلها في كربلاء

2021/10/25 | 15:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوقفت الشرطة المجتمعية، عملية ابتزاز تعرضت لها طالبة جامعية من قبل زميلها في محافظة كربلاء.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية بمحافظة كربلاء، تمكنت من إيقاف عملية ابتزاز الكتروني تعرضت لها طالبة جامعية من قبل زميل لها، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة، كما …

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