رئاسة الجمهورية تكشف تفاصيل تكليف رئيس الوزراء القادم وموقفها من الكتلة الاكبر

2021/10/25 | 16:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية منيف الشمري، الاثنين، ان الدستور العراقي حدد قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، مبينا ان رئاسة الجمهورية تنتظر تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال الشمري في تصريحات صحفية اليوم (25 تشرين الاول 2021) "اذا تم تشكيل الكتلة الاكبر و اسم المرشح لرئاسة الوزراء، في حينها سيقوم الرئيس دستوريا بمنح المنصب للشخصية المتفق عليها".

وأضاف الشمري "لا يوجد في الوقت الحالي تعديل على القانون لانه عدل عام 2019 ويعد هذا التعديل الاخير للقانون".

وأشار انه "من المحتمل اجراء تعديل على قانون مجالس المحافظات خلال الدورة الجديدة".

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