2021/10/25 | 16:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب السابق فائق الشيخ علي، الإثنين، ان احتجاجات تشرين لو كانت تحت قيادة موحدة لعصفت بكل من وصفهم بـ "مخانيث ولصوص السلطة".

وذكر الشيخ علي في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (25 تشرين الأول 2021)، "‏لقد نزل ثوار تشرين إلى الشوارع مضحين بالغالي والنفيس، بعد سنين من الخنوع والرضوخ الشعبي العام (وليس النخبوي)".

واضاف، "‏ولو كانت لثورة تشرين قيادة موحدة، والثوار يسلمون لها ويسمعونها..



‏فلعمر الله لعصفت بكل مخانيث السلطة وجبنائها ومتسلقيها وسفلتها ولصوصها وقتلتها..



‏ولكن...؟!..



في الفم غصة!".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي عن متظاهري تشرين: في الفم غصة!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي عن متظاهري تشرين: في الفم غصة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).