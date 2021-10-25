هل تعرف الفرق بين الكوليسترول الجيد والسيئ؟ اكتشف المزيد عن صحة قلبك من خلال هذا الاختبار

2021/10/25 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعتقد أن لديك كل الحقائق عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، وماذا يعني لصحة قلبك؟ اختبر معلوماتك مع هذا الاختبار

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