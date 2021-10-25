2021/10/25 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في "السودان الشقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان للخارجية المصرية بشأن أحداث السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان للخارجية المصرية بشأن أحداث السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).