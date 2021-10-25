“الطبعة الوطنية” في حقائب تلاميذ العراق قريبًا

2021/10/25 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بعد الصعوبات التي كانت تواجهها وزارة التربية في طباعة المناهج الدراسية، أنجزت مطبعة شبكة الإعلام العراقي، طباعة الكتب المدرسية للوزارة، التي تطلق عليها تسمية “الطباعة الوطنية”، في تحدي أثبتت فيه مطابع الشبكة […]

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