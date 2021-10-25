ان سقوط النظام الإيراني يبدأ من اليمن - احمد موكرياني

2021/10/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان اليمن من أضعف الجبهات الإيرانية في الدول العربية لأسباب التالية:• لا تمتلك إيران الحدود ولا خطوط برية سالكة مع اليمن، كما هول الحال مع العراق وسوريا ولبنان.• حركة الحوثيين هي حركة لاستعادة سلطة الإمامة والكهنوتية التي ثار عليها الشعب اليمني قبل نصف قرن وقدموا شهداء في معارك مع ما كان يسمى بالملكيين بدعم من السعودية للملكيين ودعم مصر للجمهوريين.• فشل الحوثيين في إدارة المناطق التي تح ......





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