2021/10/25 | 16:21 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوامر قبض بحق مدير بلدية ذي قار و 11 موظفاً.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر قبض تطال مدير بلدية ذي قار و 11 موظفاً) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر قبض تطال مدير بلدية ذي قار و 11 موظفاً) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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