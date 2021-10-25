2021/10/25 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1537 اصابة بـ وباء كورونا و 2588 حالة شفاء اضافة الى وفاة 32 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 25 دقيقة

المالية توضح موقفها من استقطاع الضمان الصحي

منذ ساعتين

بالوثيقة..



الصحة تشكل فرقا لمتابعة الالتزام بقرارات لجنة السلامة في الكليات والجامعات

منذ 3 ساعات

التعليم تعلن إعادة فتح التقديم الى تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 1247 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

بالوثيقة..



التربية توضح آلية إضافة قرار الـ10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

منذ يوم واحد

وزير النفط يصدر توجيهاً بشان ميناء الفاو

منذ يوم واحد

رئيس مجلس القضاء يبحث مع فريق التحقيق بجرائم داعش التعاون المشترك

منذ يوم واحد

وزير العدل يعلن تحويل الاجراء اليوميين إلى عقود من الذين تزيد خدمتهم عن 5 سنوات

منذ يومين

الكهرباء توضح بشان تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية

منذ يومين

عائلات ضحايا تفجير الكرادة يصدرون بياناً من أربع نقاط

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1537 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1537 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).