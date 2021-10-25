الكاظمي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بغداد

2021/10/25 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الأول 2021)، ان "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ورحّب الكاظمي بحسب البيان بـ "الوفد الضيف، مؤكداً أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، وأشار سيادته إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من جانبه، بـ "المواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء".

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